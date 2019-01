110 jaar Morres Wonen in Hulst, verbouwing is bijna klaar

In 1909 begon de familie Morres met een meubelzaak in de binnenstad van Hulst. De zaak werd steeds groter en verhuisde uiteindelijk naar het industrieterrein buiten de stad. Morres richt zich vooral op de Belgen, en is daardoor een van de eerste zaken die ook op zondag open mag. Het motto van de zaak is 'een dagje Morressen', er is meer te zien en te doen dan alleen maar meubels en dat trekt massa's volk.

Bedrijf overgenomen

Toch gaat de zaak in 2009 failliet en wordt overgenomen door DMG (De Mandemakers Groep) en de huidige directeur Walter van de Griendt. "Dat ligt al weer ver achter ons, het is al tien jaar geleden", zegt hij. "Het Morres van nu kun je niet meer vergelijken met het bedrijf van toen. We zijn nu zoveel completer. We richten ons niet meer alleen op meubels maar op het hele interieur."

In 2005 presenteerde Morres nog grote plannen: een Life Style Village. Meubels en wonen in combinatie met huis, tuin en outdoor. Mede omdat huurders zich terugtrokken kwam dat destijds niet van de grond. Toch wordt nu de laatste hand gelegd aan het Lifestyle Village. Volgens Morres 'De grootste uitdaging in de geschiedenis van het bedrijf'. De uitbreiding is klaar in april.

Workshops en toneel

Dan heb je Morres wonen, Depot 7 (60 groothandelaren en ruimte voor mensen om tweedehands meubelen aan te bieden), keuken showrooms en kantoren. Morres houdt vast aan het concept 'een dagje Moressen'. "De verblijfsduur is gemiddeld meer dan vier uur", zegt directeur Van de Griendt. "We hebben een La Place in huis en verschillende barretjes, er is genoeg te doen." Morres organiseert ook workshops, exposities, concerten en zelfs toneelvoorstellingen.

Schilderij in de showroom van Morres Wonen in Hulst. (foto: Omroep Zeeland)