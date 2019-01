De 15-jarige Chimène is dolblij met gouden ticket van Holland's Got Talent

"Ik had het niet verwacht, wel gehoopt. Het is natuurlijk hartstikke leuk dat het lukt." zegt Chimène. Sinds de auditie afgelopen weekend in het tv-programma van RTL heeft ze al veel reacties op social media gehad. "Van de negatieve reacties trek ik me niets aan, dan denk ik die mensen weten zelf niet hoe het is om daar te staan. Ik focus me op de goede reacties."

Trots

Zowel familie als vriendinnen zijn ontzettend trots. "Toen we de uitzending zagen waren we echt heel blij. We zaten met een groep vriendinnen te kijken en te juichen", vertelt Tamara ten Hove. Tijdens de live-shows ofwel de halve finale kan er worden gestemd door de kijkers. Degene met de meeste stemmen gaat met instemming van de jury door naar de finale. "We gaan ervoor zorgen dat heel Zeeland gaat stemmen op Chimène!", zegt Yuhua Nieuwenhuize lachend.

De 15-jarige Chimène Jeroense heeft al een groupie van vriendinnen die volledig achter haar staan (foto: Omroep Zeeland)

Volgende maand staat Chimène tijdens de halve finale weer op het podium voor honderden mensen, maar ze maakt zich er niet zenuwachtig over. "Ik vind het fijner om voor een groot publiek op te treden, want bij een kleine groep ken je de mensen en dan ben ik bang voor slecht commentaar. Met een groot publiek heb ik daar minder last van, dus die liveshows moeten goedkomen".

