De Nooijer neemt Hoek indianenverhalen kwalijk

De Nooijer werd vlak voor de Kerst ontslagen bij Hoek, omdat hij "meerdere afspraken niet was nagekomen". Meer wilde de club niet kwijt over het ontslag. De Nooijer vertelt in de nieuwe talkshow hoe hij terugkijkt op de gebeurtenissen en wat zijn toekomstplannen zijn.

Andere gasten

De Nooijer is één van de vier gasten aan tafel bij presentator Jan-Jaap Corré. Motocrosser Mark Boot uit Kamperland praat over afgelopen weekend waarin hij meedeed aan de Supercross in Goes. Hij haalde daar net niet de finale. Joeri van Liere uit Kapelle had graag meegedaan aan diezelfde Supercross, maar moet sinds 2014 vanaf de kant toekijken. Bij een crash raakte hij verlamd, waardoor Van Liere in een rolstoel zit. Hij kijkt terug op die gebeurtenis en wat het voor hem heeft betekend. De vierde gast is voetballer Daniël Wissel van Goes. Hij raakte eind september zwaar geblesseerd en is aan het revalideren, terwijl hij toe moet zien hoe zijn club wedstrijd na wedstrijd verliest.

De Derde Helft wordt iedere maandag uitgezonden na Zeeland Nu (17.15 uur) en het programma wordt ieder uur herhaald.