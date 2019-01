Beeldend kunstenaar John Verschuren overleden

Kunstwerk van John Verschuren aan de gevel van een van de Diepenbrockflats in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

John Verschuren werd in 1934 geboren in Etten-Leur. Na de kunstacademie in Breda en de Vrije Academie in Antwerpen kwam hij terecht in Zeeuws-Vlaanderen om er de rest van zijn leven te blijven.

In Terneuzen had hij zijn galerie Des Beaux Arts in de binnenstad. Eind jaren '70 stond Verschuren er mede aan de wieg van het Terneuzens Kunstmanifest. Verder verwierf hij onder meer bekendheid met een kunstwerk aan de gevel van een van de Diepenbrockflats in Terneuzen