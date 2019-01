Auto in de sloot bij Oudelande 2 (foto: HV Zeeland)

Na aankomst van een bergingsbedrijf kon de auto worden verplaatst om te kijken of er misschien iemand onder de auto was terechtgekomen. Dat bleek niet het geval.

De auto is geborgen en om 1.15 uur werd de Dierikweg weer vrijgegeven. Over de oorzaak van het ongeluk en de identiteit van de bestuurder is niets bekend.