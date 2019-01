Alle Zeeuwse escaperooms krijgen veiligheidscontrole; 'Dit was een wake-up call'

Met een noodknop als deze in escaperoom Kamer 51 had het Poolse drama voorkomen kunnen worden (foto: Omroep Zeeland)

Na het drama in de Poolse stad Koszalin bleek bij veel escaperooms in Polen de veiligheid niet op orde te zijn. Van de 178 onderzochte ruimtes, voldeden er 129 niet aan de gezondheids- en veiligheidsnormen. Zo stonden brandbare spullen vaak naast de verwarming, was de elektrische bedrading niet op orde en ontbrak een nooduitgang.

Veiligheidscontrole

Om te kijken hoe het met de veiligheid van de escaperooms in onze provincie gesteld is, gaat de Zeeuwse brandweer nu alle escaperooms in Zeeland langs voor een veiligheidscontrole. Vooruitlopend op die controles, namen wij alvast een kijkje in twee escaperooms in Middelburg.

In Zeeland zijn er escaperooms in Middelburg, Goes, Kamperland, Renesse, Groede, Tholen, Scherpenisse en Domburg. De escaperooms in Kamperland, Domburg, Goes, Tholen, Scherpenisse en Middelburg worden binnenkort gecontroleerd. Die van Groede en Renesse zijn al bezocht door de brandweer.

De gemeente Middelburg controleert morgen, samen met de brandweer, de escaperooms Kamer 51 en Escaperoom Middelburg. "De eerste reden is natuurlijk die tragedie in Polen waarbij dodelijke slachtoffers te betreuren waren", legt wethouder Johan Aalberts van Middelburg uit. "De tweede reden is dat wij een vergunning afgeven voor die escaperooms en dan is het goed om meermaals te controleren, met name op brandveiligheid. De verantwoordelijkheid ligt daarvoor zowel bij de ondernemer als bij ons als gemeente."

Wake-up call

"Als het dodelijke ongeluk in Polen niet was gebeurd dan zouden we deze controles nu waarschijnlijk niet gaan uitvoeren", vervolgt Aalberts. "Wat wij zien is dat ondernemers hun verantwoordelijkheid pakken en veilig bezig zijn. Het is door de gebeurtenis een wake-up call voor ons."

Een escaperoom is een ruimte die afgesloten wordt en waaruit een speler samen met anderen zo snel mogelijk moet proberen te ontsnappen. Ze krijgen maximaal 60 minuten de tijd om dat te doen. In een escaperoom zitten cryptische aanwijzingen, die stapje voor stapje richting de uiteindelijke sleutel helpen om de deur van binnenuit te kunnen openen. Het is aan te raden om de escaperoom te spelen met mensen die elkaar aanvullen. Samenwerking is een vereiste om er op tijd uit te komen. Elke escaperoom heeft een thema. Dat varieert in Zeeland van de watersnood tot kennis van de top 2000.

Om de veiligheid te garanderen zijn voorzorgsmaatregelen genomen. Voor aanvang van het spel wordt uitleg gegeven over de veiligheid. Zo wordt de opgesloten groep in de gaten gehouden met camera's vanuit een naastgelegen kamer. Sommige escaperooms geven ook een walkietalkie of hebben een noodknop, een andere kiest voor een noodsleutel. Er hangen rookmelders en er is een brandblusser aanwezig.

Kamer 51

We zijn op bezoek bij Kamer 51, waar eigenaresse Marjoleijn Felius ons meeneemt naar de kelder. "Als mensen mij vragen wat ik doe dan zeg ik dat ik mensen in mijn kelder opsluit", grapt Marjoleijn. "Maar dan vertel ik er wel gelijk achteraan dat het om een escaperoom gaat."

Kamer 51 escaperoom (foto: Omroep Zeeland)

We staan in de kamer met het thema 'Op zoek naar de verloren dagboekfragmenten van Jan Willem Stautenhoofdt'. "Deze kamer is bij de bouw al gecontroleerd door de brandweer. De tips die toen gegeven zijn, heb ik ter harte genomen", zegt Marjoleijn. "Zo hangt er een rookmelder en moeten de mensen altijd zelf de kamer kunnen verlaten. Daarom heb ik voor een magnetische sluiting op de deur gekozen en een noodknop om direct de deur te kunnen openen."

Walkietalkie

Als we naar boven lopen zien we in de ontvangstruimte een laptop staan waarop de camerabeelden van de escaperoom te zien zijn. "Spelers krijgen van mij een walkietalkie en we kijken met een camera continue mee", aldus Marjoleijn. Zij is blij met de controle die de gemeente Middelburg komt doen. "Ik heb net een tweede kamer af, dus die krijgt dan gelijk een controle."

Medewerkers van Escaperoom Middelburg houden een oogje in het zeil via de bewakingscamera (foto: Omroep Zeeland)

In het centrum van Middelburg zit Escaperoom Middelburg. Eigenaar Patrick Gabriëlse gaat ons voor naar de Top 2000-kamer. "Op zolder zit ook nog de Las Vegas-kamer. Er hangt daar een envelop boven de deur met de code van het deurslot", legt Gabriëlse uit. "We kijken in beide kamers voortdurend mee via een camera, er staat een brandblusser in en we kunnen meeluisteren via een microfoon met de kandidaten die het spel spelen."

Deur wél op slot

In tegenstelling tot Kamer 51 gaat de deur dus wel echt op slot bij Escaperoom Middelburg. "Bij de andere kamer krijgen de spelers de sleutel bij aanvang van het spel als nood, maar is het de bedoeling natuurlijk om via het spel de andere sleutel vrij te spelen", zegt Gabriëlse.

Tot nu toe heeft hij nog nooit de vraag gehad over veiligheid. "Maar dat gaat waarschijnlijk nu wel komen. Dan is het altijd prettig om aan te geven dat we gecontroleerd worden en dat we er alles aan doen om die veiligheid te waarborgen."