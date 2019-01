Deel dit artikel:













Zeeland wordt wakker: Sneeuw, escaperooms en keizersnede

Goeiemorgen. Aan het begin van dinsdag 22 januari 2019 is dit in het nieuws in Zeeland:

Sneeuwschuiven op de weg (foto: Henk Zwemer) Sneeuw en ijzel De verwachting is dat vanmorgen sneeuw valt en dat het verkeer daar heel wat mee te stellen krijgt. Het KNMI heeft code geel afgekondigd. Lees ook: Opgelet: morgen sneeuw in Zeeland Kamer 51 escaperoom (foto: Omroep Zeeland) Escape-rooms Zeeland heeft een tiental escape-rooms. Sommige zijn al getest op veiligheid, de anderen worden de komende weken getest. Lees ook: Alle Zeeuwse escaperooms krijgen veiligheidscontrole; 'Dit was een wake-up call' (foto: Omroep Zeeland) Keizersnede Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen biedt sinds kort een 'gezinsgerichte keizersnede' aan. Het kind blijft daarbij de hele tijd bij de moeder, zelfs als een couveuse nodig is. Lees ook: ZorgSaam biedt 'gezinsgerichte keizersnede' Landgoed ter Hooge (foto: Carla van Oosten, Middelburg) Het weer: Het is bewolkt en vanochtend valt enige tijd sneeuw. Het wordt 3 a 4 graden en er waait een koude zuidelijke wind, direct aan zee soms windkracht 5. Vanmiddag is het droog, met nog steeds wel veel bewolking. Vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en wat opklaringen elkaar af. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.