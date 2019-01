Van winterse taferelen tot sneeuwschuivers, dit is de sneeuw in Zeeland

De eerste serieuze sneeuwbuien hebben Zeeland vanmorgen rond 9.00 uur bereikt. De verwachting is dat er 1 tot 3 centimeter sneeuw valt, mogelijk lokaal iets meer. In de loop van de namiddag en avond wordt het van het westen uit weer overwegend droog.

Sneeuw op rijksweg A58 (foto: Omroep Zeeland)

Heb jij foto's of video's van de sneeuw gemaakt? Stuur die dan naar nieuws@omroepzeeland.nl of app ze naar 06-53289868. Zet even je naam en woonplaats erbij, dan kunnen we die erbij zetten als we de foto's gebruiken.