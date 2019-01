Van winterse taferelen tot sneeuwschuivers, dit was de eerste sneeuw van 2019

Om de Zeeuwse wegen veilig te houden werd er vanmorgen met man en macht gewerkt door de verschillende strooiploegen. En dat hielp, want er gleden weliswaar hier en daar wat auto's van de weg en er waren wat kleine aanrijdingen, maar ernstige ongelukken door de gladheid bleven tot nu toe uit.

Aanvriezende nattigheid

De eerste serieuze sneeuwbuien hebben Zeeland vanmorgen iets voor 9.00 uur bereikt. Geheel volgens verwachting viel er op de meeste plekken enkele centimeters sneeuw, hier en daar was het lokaal iets meer. Rond 12.00 uur was de ergste sneeuwval voorbij. Wel werd nog gewaarschuwd voor gladheid door aanvriezende nattigheid.

Sneeuw op rijksweg A58 (foto: Omroep Zeeland)

