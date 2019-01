Deel dit artikel:













Politie zoekt getuigen van een inbraak Breskens

De politie zoekt getuigen van een inbraak in een woning aan de Schoener in Breskens. De inbraak was maandag tussen 10.00 en 19.00 uur. Er is een onbekend geldbedrag gestolen. Ook hebben de inbrekers sieraden meegenomen.

Inbraak (archief) (foto: OZ) Door de bewoners werd rond 19:00 uur ontdekt dat er was ingebroken. Er was flinke schade aan de buitendeur. De technische recherche heeft in en om het huis uitgebreid onderzoek gedaan. Ook is er een buurtonderzoek geweest, maar daar kwam weinig nieuwe informatie uit. Getuigen kunnen zich melden bij de politie.