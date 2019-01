De bandleden verdienden hun plekje op het podium van Paradiso via Art Rocks. Een wedstrijd waarbij het draait om een zelfgeschreven nummer, geïnspireerd op een kunstwerk uit de collectie van zeven verschillende Nederlandse musea. Hoe klinkt een schilderij van Van Gogh? Of van Picasso of Mondriaan? Tricycle heeft zich laten inspireren door het 17e eeuwse schilderij Groot bloemstuk met keizerskroon van Roelant Saverij.

Tricycle voor het schilderij dat ze hebben gebruikt voor het liedje (foto: Jelmer de Haas)

Een vakjury selecteerde vorig jaar november 56 acts uit zo'n 200 inzendingen. In ieder museum werd daarna één winnaar gekozen. Bovendien kon het publiek online stemmen op hun favoriet. In die stemronde veroverde Tricycle een plek in de finale.

Het maakt niet uit of we winnen of niet. Spelen in poptempel Paradiso is voor ons al de hoofdprijs." Eva Mallekoote - gitarist Tricycle

De acht finalisten, die tegen elkaar strijden in Paradiso, winnen sowieso allemaal een professionele videoclip van het nummer. Daarnaast ontvangt de uiteindelijke winnaar ook nog een hoofdprijs van 1.000 euro. Gitarist Eva: "Het zou leuk zijn als we winnen, maar het gaat ons totaal niet om die geldprijs, maar om de ervaring. Spelen in Paradiso, wie wil dat niet."

Bandcoach

Tricycle wordt begeleid door bandcoach Huibert-Jan Vader, docent gitaar en songwriting op de Zeeuwse Muziekschool. "Een aantal jaar geleden heb ik ze voor een project samengevoegd en dat is uit de hand gelopen. Inmiddels treden ze regelmatig samen op en doen ze dus nu mee aan Art Rocks."

Als coach leert Vader ze bepaalde vaardigheden en technieken aan voor het schrijven van liedjes. Daarnaast krijgen ze tips over hoe je als een band fungeert, hoe je moet samenspelen en hoe je jezelf presenteert aan het publiek.

Hij vindt het fantastisch dat Tricycle in Paradiso mag optreden en gaat natuurlijk mee om de band aan te moedigen. "Ik ben ontzettend trots op deze band. Ze hebben een goed liedje dat erg goed past bij het schilderij dat ze hebben uitgekozen."

Eva en Vera hebben hun muzikale talent van geen vreemde. Eva is de dochter van Peter Slager, de bassist van BLØF. Vera is de dochter van Jakko van der Heijden, muziekuitgever en directeur van de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg.

Toekomst

De band heeft ook al behoorlijk wat zelf geschreven materiaal, dus in de toekomst ligt een EP voor de hand. Eva: "We hebben nu zo'n acht nummers, dus we zouden best een album willen opnemen. Er zijn ook al wat contacten, maar dat is allemaal nog heel pril. Niet erg, want dan hebben we nog de tijd om te groeien en beter te worden."

Robbert: "We denken er namelijk ook over na om de cajon (percussie-instrument) bij sommige nummers te vervangen door een echt drumstel. Dat geeft natuurlijk een andere sfeer, dus daar moeten we wel rekening mee houden."

