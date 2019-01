Wietkwekerij in dorpshuis Krabbendijke was al veel langer actief

De wietkwekerij zat verstopt onder het podium van het dorpshuis. (foto: 112 Midden-Zeeland)

De beheerder van dorpshuis De Meiboom is in december al vrijgelaten na verhoor door de politie. Zijn auto is kort geleden in beslag genomen. Dat heeft een woordvoerder van de politie vanmorgen bevestigd.

'Meerdere factoren'

De wietplanten die in december werden gevonden, waren nog maar een paar weken oud, maar de politie heeft naar eigen zeggen 'meerdere factoren ontdekt' waaruit blijkt dat er op die plek al veel langer wietplanten werden gekweekt. Wat die factoren zijn, wil de politie nog niet prijsgeven.

Het einddossier van het politieonderzoek wordt nu opgemaakt en zal binnenkort naar het Openbaar Ministerie worden verzonden. Het OM zal op basis daarvan bepalen of er meer over die 'factoren' naar buiten wordt gebracht.

