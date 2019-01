Dringende oproep van perenteler: 45.000 kilo aan 'klein maar fijne' peren te koop!

Peren, archieffoto (foto: Pixabay)

De tienduizenden kilo's Doyenne du Comice liggen nog altijd in de koeling. De peren zijn in het najaar geplukt en niet verkocht. Het grootste probleem, volgens de teler, is de concurrentie uit het buitenland. Fruit uit Oost-Europese landen is goedkoper en daar ondervinden zij de nadelen van.

Klein maar fijn

Bovendien zijn de peren in Wemeldinge aan de kleine kant, omdat zij niet hebben kunnen beregenen. Maar, ze zijn misschien klein, maar wel erg fijn, volgens de teler. 'Luxe, zoet en verfijnd!', zo staat er in het Facebookbericht.

Kortom, groothandels, supermarkten en fruitverwerkers wordt gevraagd om in actie te komen en peren af te nemen, anders moeten ze vernietigd worden.

Ideeën geopperd

Het bericht zorgt voor veel reacties. Tientallen mensen reageren erop. Sommigen opperen ideeën, zoals aan huis verkopen of sap van laten maken.

In juli vorig jaar zorgde een Facebookactie van een pruimenteler, ook uit Wemeldinge, ervoor dat hij alsnog een deel van zijn 60.000 kilo te kleine pruimen verkocht. En in oktober deed een pompoenenkweker hetzelfde.

Vol passie voor 2019

De perentelers schrijven dat ze tijdens deze koude dagen toch wel weer vol passie de trapjes opklimmen om de perenbomen voor komend seizoen in vorm te snoeien. In de hoop dat de peren van 2019 wél verkocht worden...

