Hulpverleningsevenement Rescue keert terug in 2020

Rescue Vlissingen 2018 (foto: Ria Brasser)

Het thema van de twaalfde editie is "Hart voor hulpverlening." Het thema moet de kapstok worden naar alles wat bezoekers gaan zien, doen en beleven. De rek is er met 180 deelnemende organisaties uit zes landen volgens de organisatie nog lang niet uit. Woordvoerder Dennis Castel; "We zijn er trots op dat we het afgelopen jaar met zo'n enthousiaste groep vrijwilligers een fantastisch evenement hebben neergezet.

Voorbereiding

Voorzitter Bert Trommelen zegt dat het evenement veel voorbereiding vergt. "We doen dit echt met elkaar, voor elkaar. Ik heb er het volle vertrouwen in dat ook de editie in 2020 weer een groot succes gaat worden."

Over de laatste editie ontstond discussie over het aantal bezoekers. Er bleken verschillen te zijn tussen de bezoekersschattingen van de organisatie zelf en die van een onderzoeksbureau dat de gemeente heeft ingehuurd.

Trots

De gemeente Vlissingen was vooral trots op het evenement, de discussie over het aantal bezoekers was bij monde van wethouder Sem Stroosnijder niet belangrijk. "We kijken al uit naar de volgende editie," zei Stroosnijder begin september 2018 tegen Omroep Zeeland.

