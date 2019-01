Toestemming voor afschieten van honderden damherten op Haringvreter

Damherten op Haringvreter (foto: Marina Zoeteweij)

Waar er in 2000 nog zo'n vijftien damherten op het eiland leefden, is dat aantal inmiddels volgens het dagelijks provinciebestuur uitgegroeid tot 500. Dat aantal moet worden teruggebracht tot 150 in 2020.

Overlast en schade

Doordat de populatie zo is gegroeid, zwemmen er vaker damherten naar het vaste land, waar zij gevaarlijke situaties veroorzaken door plotseling de weg over te steken. Daarnaast beschadigen ze landbouwgewassen. Daarom geeft de provincie nu vergunning voor het afschieten van de eerste 150 damherten.

Het afschieten is een verzoek van de Faunabeheer Eenheid, die samen met Staatsbosbeheer de natuur op Haringvreter beheren. Volgens de eenheid vormen de damherten een gevaar voor het ecologisch evenwicht op het eiland. Het leefgebied wordt te klein.

Te weinig voedsel

Door de zachte winters van de afgelopen jaren is het aantal dieren explosief gegroeid. Er is te weinig voedsel voor het grote aantal herten en de natuur wordt te veel beschadigd. De alternatieven voor het afschieten van de dieren zijn anticonceptie of afrastering, maar die blijken volgens het dagelijks provinciebestuur niet haalbaar. Daarom ziet de Faunabeheer Eenheid geen andere optie dan afschot.

Aantal damherten op de Haringvreter explosief gestegen Een particulier zette in 1984 damherten uit op de Haringvreter. Dat is met afmeting van zo'n 1800 bij 600 meter het grootste eiland in het Veerse Meer. Tot 2000 bleef het aantal op vijftien steken, daarna is de populatie fors toegenomen. Begin 2014 waren er 130, in 2016 waren er al 215. In 2017 telde Staatsbosbeheer 275 damherten. Nu zijn het er volgens het dagelijks provinciebestuur 500.

Voor het afschieten van de herten is een vergunning nodig, omdat damherten een beschermde diersoort zijn. Er is dus is een ontheffing voor nodig van de Flora- en Faunawet. Provinciebestuurder Carla Schönknecht (VVD) verleent nu die ontheffing.

Geluidsdempers

Schönknecht geeft ook toestemming voor het gebruiken van geluidsdempers. Dit moet ervoor zorgen dat het doodschieten van de damherten minder stressvol is voor de dieren, maar het moet ook voor zorgen voor dat de verstoring van andere dieren in het leefgebied, zoals beschermde vogelsoorten, wordt beperkt.

Het afschieten van de herten gaat van start op 1 november en duurt dan nog tot 1 maart 2020. De nu verleende ontheffing is daarbij alleen in 2019 geldig, voor de resterende duur van het Faunabeheerplan Zeeland 2015-2019. Na 2019 zal een nieuw faunabeheerplan opgesteld moeten worden voor alle leefgebieden van het damhert in heel Zeeland.

