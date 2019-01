Wedstrijden Zeeuwse clubs in districtsbeker afgelast

Bekervoetbal afgelast (foto: Omroep Zeeland)

De wedstrijden stonden gepland in drie verschillende provincies. In Zeeland gaan naast Serooskerke tegen Dongen 2 ook Philippine-Alblasserdam en Kloetinge-Victoria'03 niet door. In Zwijndrecht is VVGZ-SSV'65 afgelast en MOC'17 uit het Brabantse Bergen op Zoom kan op eigen veld niet in actie komen tegen Terneuzense Boys.