Ondanks kustpact toch nog twee nieuwe vakantieparken aan Zeeuws-Vlaamse kust

Op de valreep buiten het kustpact

In de raadsvergadering van 20 december keurde Sluis op de valreep twee bestemmingsplannen goed. In de Lampzinspolder bij Nieuwvliet maakt 10 hectare landbouwgrond plaats voor een vakantiepark met 124 woningen. In Cadzand breidt een camping van 1,3 hectare uit naar een vakantiepark van 9 hectare met 100 huisjes.

De gemeente was net op tijd met het behandelen van deze plannen. Ze stonden namelijk op de lijst met zogenoemde pijplijnprojecten in de Zeeuwse kustvisie. Een lijst met projecten die al in de pijplijn zaten tijdens het opstellen van het kustpact. Als deze voor 1 januari 2019 een door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan zouden hebben, hoefden ze nog niet te voldoen aan de regels van de kustvisie.

In Cadzand-Bad wordt nog volop gebouwd aan de kust (foto: Omroep Zeeland)

Kustvisie: niet meer, maar beter Kernwoord van de Zeeuwse kustvisie is kwaliteit. Aan de kust mag er nog wel verbouwd worden, maar er mag niet meer bijgebouwd worden. Het strand en de polders moeten blijven zoals ze zijn. Een campinghouder die bijvoorbeeld recreatiewoningen wil bouwen, moet dit doen binnen de kaders van de oppervlakte en het aantal recreatieplaatsen dat zijn bedrijf al heeft. Niet meer, maar beter dus. De kustvisie, ook wel kustpact genoemd, werd definitief in de zomer van 2017. Verschillende natuurorganisaties, de kustgemeenten, ondernemers en de Provincie Zeeland hebben de afspraken ondertekend.

De Zeeuwse Milieufederatie zat ook rond de tafel bij het opstellen van de kustvisie. Bij de achterban lag de lijst met pijplijnprojecten altijd al gevoelig. De lijst is opgesteld omdat de partijen het over de lopende plannen niet met elkaar eens konden worden.

'Ze tasten landschap aan'

Dat Sluis dankzij deze constructie nu nog met twee nieuwe vakantieparken komt vindt Robbert Trompetter van het ZMf jammer. "Ze tasten toch weer een stukje landschap aan, het blijft moeilijk dat soort projecten, we zouden graag zien dat het anders gaat."

Wel heeft hij goede hoop dat de kustvisie voor de toekomst veel kan brengen. Zo zijn de uitgangspunten volgens hem al duidelijk terug te zien in nieuwe plannen aan de kust, waarbij het nu veel vaker om kwaliteit zou draaien.

Bewust omzeilen

In de kustvisie staat dat betrokken partijen er naar zullen streven om de pijplijnprojecten verder uit te werken volgens de uitgangspunten van de kustvisie. Dat lijkt in het geval van de parken in Cadzand en Nieuwvliet niet gelukt. Het is volgens de kustvisie bijvoorbeeld niet toegestaan om polderlandschap op te offeren voor nieuwbouw.

Toch heeft de gemeente volgens wethouder Peter Ploegaert niet bewust geprobeerd om de kustvisie te omzeilen. Volgens hem zaten deze projecten al jaren in de pijplijn en is het gewoon tijd dat ze uitgevoerd worden.

