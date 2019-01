Deel dit artikel:













De eerste sneeuw van dit jaar wordt meteen weggeschoven

Het is natuurlijk niet de eerste keer deze winter dat de strooiers in Zeeland voor dag en dauw de weg op moeten, maar voor sneeuw? Dat gebeurt maar een paar keer per jaar. Vanochtend was het raak en werd de sneeuwschuiver van stal gehaald.

De sneeuwschuifploeg van het strooi-steunpunt Serooskerke (W) was vanmorgen vroeg al opgetrommeld. Het KNMI had voorspeld dat rond 9.00 uur zo'n drie centimeter sneeuw zou vallen, en dat gebeurde prompt. De ploeg bestaat uit 16 wagens die zowel sneeuw kunnen schuiven als pekel strooien. Al om 05.00 uur aan het werk De mannen van de schuifploeg waren vanmorgen al om 05.00 uur aan het werk met strooien. "Dat doen we zodat als er sneeuw valt die mengt met het zout en als het ware een soort voorwerk doet," zegt Richard Brouwer, de chauffeur van een van de wagens. Sneeuwschuiver aan het werk (foto: Omroep Zeeland) In een normale winter wordt er zo'n 25 tot 30 keer gestrooid, waarbij er in totaal zo'n 10.000 ton strooizout op de weg terecht komt. Zo'n 160 strooiers kunnen daarvoor ingezet worden. Alle doorgaande wegen en belangrijke fietsroutes worden gestrooid, 2900 kilometer in totaal. Gladheidmeldsysteem Een paar uur voordat het glad zou kunnen worden, wordt beslist of er gestrooid moet worden. Dat gebeurt door een gladheidmeldsysteem, met dertig meetpunten door heel Zeeland. Die meetpunten vergelijken de temperatuurdaling van het wegdek met de luchtvochtigheid. Deze informatie wordt vervolgens gecombineerd met weersvoorspellingen. Mede dankzij de noeste arbeid van de strooiploegen viel de overlast door de sneeuwval in Zeeland mee. Er gleden weliswaar hier en daar wat auto's van de weg en er waren wat kleine aanrijdingen, maar ernstige ongelukken door de gladheid bleven uit. Wel leverde de sneeuw het prachtige plaatjes op. Lees ook: Van winterse taferelen tot sneeuwschuivers, dit was de eerste sneeuw van 2019

