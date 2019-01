Vrouw gewond na aanval vier loslopende honden

Vrouw en hond op het strand (foto: Pixabay)

De vrouw was haar hond aan het uitlaten toen ze werd aangevallen. Het slachtoffer heeft verwondingen aan haar hand opgelopen en is door haar huisarts behandeld. Ook de hond van de vrouw is te grazen genomen en is nog onder behandeling van de dierenarts.

De politie is op zoek naar een Belgische man en vrouw die mogelijk in Zoutelande verblijven en de eigenaren zijn van de honden. De man is kaal en was en donkere kleding gekleed. Van de vrouw is alleen bekend dat zij lang, steil en donker haar heeft. De politie vraagt mensen die iets van het incident gezien hebben zich te melden.