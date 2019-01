Bermmonumenten: Voortaan geen paaltjes of kruizen maar een tegel

Bermmonument langs de N61 (foto: Omroep Zeeland)

De nieuwe richtlijnen zijn geformuleerd omdat sommige monumenten overlast gaven. "Het gebeurt weleens dat iets met hele goede bedoelingen neergezet is, dat soms te veel afleiding gaf voor weggebruikers", aldus provinciebestuurder Harry van der Maas (SGP), "Of te veel ongemak gaf voor het beheer en onderhoud van de bermen."

Te veel afleiding voor het verkeer, te lastig bij het onderhouden van de berm of te gevaarlijk voor de nabestaanden om er te komen. Er waren meerdere redenen voor de drie wegbeheerders om nieuwe regels op te stellen. Uitgangspunt daarbij was de verkeersveiligheid.

Nieuwe richtlijnen voor bermmonumenten: - Gedenktekens moeten bestaan uit een tegel van maximaal 80 cm bij 80 cm.

- Lampjes en kaarsen zijn niet toegestaan, bloemen wel.

- Monumenten langs wegen van honderd kilometer per uur of meer zijn niet toegestaan.

- Langs tachtig kilometer wegen mag een gedenktegel geplaatst worden op een afstand van minimaal drie meter van de weg.

- Op wegen waar zestig kilometer per uur gereden wordt, mag een tegel geplaatst worden op minimaal 1,80 meter van de weg.

En zo kwamen de betrokken partijen op een tegel. Geen kruizen of paaltjes, maar een platte gedenktegel langs de weg. Die tegel mag maximaal tachtig bij tachtig centimeter groot zijn. Een tegel is praktisch bij het bermonderhoud en leidt het verkeer niet af. Lampjes en kaarsjes zijn niet toegestaan, bloemen wel. Nabestaanden kunnen er een inscriptie in graveren.