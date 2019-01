Toch nog schaatsen op natuurijs in Zeeland

IJsmeester Christiaan Soethout is er met een aantal vrijwilligers de laatste dagen druk mee geweest. Maandagavond ging er nog een laagje water over het beton van het trapveldje en vandaag moest de sneeuwschep eraan te pas komen. "We zijn de hele middag bezig geweest om de sneeuw eraf te krijgen en rond 15:00 uur konden de kinderen dan eindelijk schaatsen."

Op het beton ligt een laagje van drie centimeter ijs. De minimale hoeveelheid om de ijsbaan te openen volgens de ijsmeester.

Voor komende nacht wordt er lichte vorst verwacht. Het moet genoeg zijn om ook morgen weer rondjes te kunnen doen bij de molen van Wolphaartsdijk. "Vanavond gaan we er nog een laagje overheen spuiten wat de komende nacht kan aanvriezen," aldus ijsmeester Soethout.