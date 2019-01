Mannen met vals geld vol in beeld

Het programma Opsporing Verzocht heeft beelden vrijgegeven van drie mannen die tussen 29 augustus en 6 september in zeker zeven Zeeuwse supermarkten met vals geld hebben betaald. De verdachten zijn vastgelegd door bewakingscamera's.

De zaak kwam aan het licht nadat een kassamedewerker van een supermarkt in Kamperland een briefje van vijftig euro ter controle door de scanner haalde en ziet dat er iets mis is. Als hij de klant hier op aanspreekt, geeft de jongen aan dat hij het geld heeft ontvangen via Marktplaats. Bij de telling van de kassa's blijkt dat er met meer valse biljetten is betaald. Het geld voelt dikker aan en is niet voorzien van een juist watermerk.

Vaker met vals geld betaald

Bij supermarkten in Domburg, Bruinisse en Burgh-Haamstede wordt op dezelfde dag ook met valse biljetten betaald. Drie dagen later wordt ook vals geld bij een supermarkt in Terneuzen gevonden. De valse biljetten zijn ook uitgegeven bij supermarkten in Yerseke en Middelburg.

Onoplettendheid

De verdachten gingen steeds op dezelfde manier aan het werk: los van elkaar kwamen ze de supermarkt binnen en rekenden een paar boodschappen af met een briefje van vijftig euro. Net voordat de mannen het geld gaven, vroegen ze iets lastigs, zodat kassamedewerkers even afgeleid waren en niet op het geld letten.