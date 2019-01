Zeeland wordt wakker: opsporing verzocht, bermmonumenten en natuurijs

Opsporing Verzocht geeft beelden vrij van mannen die met vals geld betaalden (foto: Opsporing Verzocht)

Verdachten vol in beeld

Het programma Opsporing Verzocht heeft gisteravond beelden vrijgegeven van drie mannen die afgelopen zomer in zeker zeven Zeeuwse supermarkten met vals geld betaalden. De verdachten zijn vastgelegd door bewakingscamera's.

(foto: Omroep Zeeland)

Tegel om verkeersslachtoffers te herdenken

Verkeersslachtoffers herdenken met kruizen of paaltjes langs de weg is niet meer toegestaan. De provincie heeft samen met wegbeheerders Rijkswaterstaat en het waterschap nieuwe regels opgesteld.

(foto: Omroep Zeeland)

Schaatspret

Ondanks sneeuw en dooi kon er gisteren toch nog geschaatst worden op natuurijs. In Wolphaartsdijk ging de schaatsbaan bij de speeltuin na de middag open. Verwacht wordt dat er vandaag ook nog geschaatst kan worden op de baan.

Schapen in de sneeuw (foto: Ricardo Kievit)

Het weer

De bewolking overheerst, maar het blijft vrijwel overal droog. De wind is naar het noordoosten gedraaid, nog hooguit zwak van kracht, en de temperatuur komt 2 of 3 graden boven nul uit. In de loop van vanavond en vannacht klaart het wat op en koelt het af tot rond het vriespunt.