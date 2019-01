Deel dit artikel:













Metaalhaartje schakelt kerncentrale ruim een week uit

De kerncentrale van Borssele is vanaf vrijdag 8 februari buiten bedrijf vanwege een ongeplande onderhoudsstop. Uit voorzorg worden de printplaten in het beveiligingssysteem vervangen. Uit onderzoek bleek dat er een zogenoemd metaalhaartje op een van de printplaten was ontstaan.

Kerncentrale Borssele (foto: ANP) Een metaalhaartje is een uitgroeiing van ongeveer één millimeter die met het blote oog niet te zien is, maar wel een ongewenste elektrische verbinding kan maken. Zo'n elektrische verbinding ontstond in augustus vorig jaar. Schade De kerncentrale ging toen automatisch uit bedrijf nadat er een storing was opgetreden in een systeem dat de reactor beveiligt. Door het stilleggen van de kerncentrale raakte bovendien een pomp beschadigd. Door nu alle printplaten te vervangen hoopt de eigenaar van de centrale, EPZ, dat de centrale voorlopig niet meer kan uitvallen vanwege metaalhaartjes. Volgens plantmanager Marco Muilenburg is het vervangen van die printplaten zo gebeurd, maar nemen vooral alle controles die nodig zijn voor de centrale weer kan worden opgestart veel tijd in beslag. Plantmanager Marco Muilenburg over onderhoudsstop EPZ verwacht dat de kerncentrale op zondag 17 februari aan het eind van de dag weer stroom levert aan het landelijke net.