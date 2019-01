Deel dit artikel:













Automobilisten bekeurd bij sluizencomplex

Bij het sluizencomplex in Terneuzen en bij de brug bij Sluiskil wordt vanmorgen gecontroleerd of automobilisten zich aan de verkeersregels houden. Met name wordt gecontroleerd op het rijden door rood licht. Het is een gezamelijke actie van de politie en Rijkswaterstaat.

De politie controleert bij het sluizencomplex (archief) (foto: Google Maps) Operators van de bruggen en sluizen krijgen regelmatig meldingen dat het rode verkeerslicht wordt genegeerd. Dat levert gevaarlijke situaties op doordat het automatisch blokkeersysteem in werking komt en er storingen aan de brug kunnen ontstaan. Het verkeer stroomt dan veel langzamer door. Ook worden slagbomen soms kapot gereden. De controles duren nog de hele ochtend, later vandaag komt de politie met resultaten. Ook na deze dag zullen onregelmatige controles zijn.