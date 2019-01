Deel dit artikel:













Controle op slagboom-slalommers op sluizencomplex Terneuzen

Bij het sluizencomplex in Terneuzen en bij de brug bij Sluiskil is vanmorgen gecontroleerd of automobilisten zich aan de verkeersregels houden. Dat leverde in totaal 13 bekeuringen op.

Met name werd gecontroleerd op het rijden door rood licht. Drie automobilisten werden op heterdaad betrapt op het negeren van de bruglichten. Zeven keer werd een bekeuring uitgeschreven voor mobiel bellen tijden het rijden. Twee fietsers kregen een bon omdat ze geen licht op de fiets hadden. Eén persoon negeerde een verkeersbord. Gevaarlijk Operators van de bruggen en sluizen krijgen regelmatig meldingen dat het rode verkeerslicht wordt genegeerd. Dat levert gevaarlijke situaties op doordat het automatisch blokkeersysteem in werking komt en er storingen aan de brug kunnen ontstaan. Het verkeer stroomt dan veel langzamer door. Ook worden slagbomen soms kapot gereden.