'Voorkom sloop historische Napoleonschuur'

Stad en Lande wil de Napoleonhoeve in Scharendijke behouden (foto: Stad en Lande)

Het plan om het historische gebouw te slopen is volgens Stad en Lande in strijd met het advies van de monumentencommissie. Er is ook geen advies gevraagd aan het Erfgoedplatform, een orgaan dat door de gemeente zelf is opgericht. In die commissie zit ook Stad en Lande.

De Napeoleonschuur werd in de negentiende eeuw gebouwd. Hij lijkt op een Napoleonschuur, maar heeft niks met Napoleon te maken. In 1992 werd de gemeente eigenaar van het gebouw. De precieze bouwdatum is onbekend, maar de schuur dateert in elk geval van voor 1832.

Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland zegt het sloopplan te betreuren omdat de Napoleonschuur ooit is aangewezen als gemeentelijk monument. De vereniging wil dat er een historisch en bouwkundig onderzoek wordt gedaan bij de Napoleonschuur. Stempels of steunpalen zouden verdere verpaupering moeten voorkomen.

Het besluit over de Napoleonschuur wordt morgen besproken in de gemeenteraad. De dorpsraad van Scharendijke kwam eerder met plannen om er flexibele werkplekken in te maken, met een theetuin.