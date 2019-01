Deel dit artikel:













Gould Services wil zich vestigen op voormalig marineterrein in Vlissingen

Het offshore windbedrijf Gould Services wil zich vestigen in Vlissingen. Het bedrijf, dat zich bezighoudt met transport over water van werknemers en materiaal voor de aanleg en het onderhoud van windmolenparken, gaat in de Eerste Binnenhaven een kantoor, magazijn en een logiesvoorziening voor medewerkers neerzetten. Dat levert zo'n dertig arbeidsplaatsen op.

Impressie van nieuwe locatie Gould Services in Vlissingen (foto: Gould Services) Het offshorebedrijf heeft nu al een kantoor en loods in Middelburg, daar werken nu twaalf medewerkers. Die verhuizen mee naar Vlissingen en daar komen de dertig nieuwe arbeidsplaatsen bovenop. Het voormalige marineterrein De beoogde nieuwe locatie betreft het voormalige marineterrein aan de Visserijkade/Prins Hendrikweg, het gaat om een perceel van zo'n 6.000 vierkante meter. Gould Services gaat daar ook een deel van de kade, zo'n 170 meter, in gebruik nemen voor het afmeren van de schepen die voor het vervoer zorgen. De logiesfaciliteiten op het terrein zijn specifiek bedoeld voor de werknemers die op zee werken aan windmolenparken, zowel tijdens de bouw van de windmolens als bij het onderhoud. Die werknemers zullen telkens gemiddeld één tot twee dagen op de locatie in Vlissingen verblijven, bijvoorbeeld bij het wisselen van diensten of als ze bij te slecht weer moeten wachten tot ze naar een windmolenpark gebracht kunnen worden. 'Erg blij met de komst van Gould' Gould Services heeft onder meer voor Vlissingen gekozen als locatie vanwege de relatief korte afstand tot de windparken. De gemeente Vlissingen laat weten erg blij te zijn met de komst van Gould. Om de logiesvoorziening mogelijk te maken wil de gemeente het bestemmingsplan veranderen. Afgelopen zomer werd al bekend dat de Deense windparkbouwer Ørsted naar Vlissingen komt. De gemeente Vlissingen wil dankzij de komst van bedrijven als Gould Services en Ørsted dé windparkhaven van Nederland worden. In maart 2017 liet de gemeente nog weten dat dit naar verwachting 'honderden banen' zou opleveren. Lees ook: Windparkbouwer Ørsted vestigt zich definitief in Vlissingen

