Eline kreeg de schrik van haar leven; 'Ineens vloog er een ijsschots op me af'

Beschadigde voorruit door stuk ijs van vrachtwagen (foto: Eline van Klinken)

De 19-jarige Nieuwerkerkse kreeg dinsdagochtend de schrik van haar leven. "Ik ben inderdaad heel erg geschrokken ja. De glassplinters vlogen door de auto. Ik zat echt helemaal te trillen."

'Ik kon echt geen kant op'

"Ik reed richting Goes en ik vond al dat er veel wind stond, dus ik hield netjes mijn beide handen aan het stuur", vertelt Van Klinken. "Toen kwam van die vrachtwagen ineens een soort ijsschots met het formaat van een deur. Die vloog recht op me af en die ramde tegen mijn voorruit, aan de passagierskant. Wie daar weleens gereden heeft, weet dat je daar niet kan uitwijken. Ik kon echt geen kant op."

Schade aan voorruit door stuk ijs van vrachtwagen (foto: Eline van Klinken)

Geschrokken reed ze door tot de afslag naar Colijnsplaat. Daar belde ze haar vriend. Via het garagebedrijf van haar schoonvader in Kerkwerve werd geregeld dat er een nieuwe voorruit in werd gezet. Daarna heeft Van Klinken haar weg vervolgd naar haar opleiding Maatschappelijke Zorg op het Scalda in Goes.

Getuigen

De foto's die Van Klinken bij haar getuigenoproep plaatste, liegen er niet om. Er zit een gat in de voorruit en de passagiersstoel ligt vol stukjes glas. De Nieuwerkerkse hoopt dat er nu getuigen zich melden, want zelf heeft ze de vrachtwagen niet goed gezien. "Ik weet dat er een auto voor me en achter me reed, dus hopelijk hebben zij de vrachtwagen wel goed gezien en melden zij zich, zodat ik met die informatie naar de politie kan stappen."

Ze gaat sowieso nog de hulp van de politie inschakelen. Er hangen namelijk bij de Zeelandbrug camera's, staat in een van de reacties op Facebook. Mogelijk kan de politie met behulp van de camerabeelden achterhalen om welke vrachtwagen het gaat, zodat ze de schade op de vrachtwagenchauffeur kan verhalen.