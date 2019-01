Meer advocatenkantoren, maar het aantal advocaten blijft gelijk, hoe kan dat?

"Een kostenoverweging zie je de laatste tijd met name. Advocaten vinden de kosten waar ze bij het grotere kantoor aan moet meebetalen te hoog en te omvangrijk." Volgens Lensink willen veel advocaten die kosten zelf bepalen en in de hand kunnen houden.

'Nu of nooit'

Advocaat Lianne Bregonje ziet dat ook. Zij is zelf enkele maanden geleden haar eigen advocatenkantoor in Terneuzen gestart. "Ik dacht, het is nu of nooit."

Na bijna negentien jaar te hebben gewerkt op grote advocatenkantoren in en buiten Zeeland werkt ze nu voor zichzelf. Dat betekent dat ze zelf de controle heeft over alles wat er aan geld binnenkomt en uitgaat.

Groter advocatenkantoor heeft ook voordelen

Een groter advocatenkantoor heeft volgens Lensink ook voordelen. "Niet iedere advocaat weet alles. En dat maakt dat een groter kantoor waar meer specialisme zit voor sommige cliënten een betere keuze is dan een advocaat die alleen praktijk voert."

Bijkomend voordeel is dat er makkelijk overlegd en gespard kan worden. Al is dat volgens Bretonje ook mogelijk als je alleen werkt. "Ik ken genoeg collega's die mij bellen en ik hen, als je tegen iets aanloopt en je er overleg over wilt plegen. Dat is fijn en daar red je het ook mee!"

Hoewel het aantal kantoren gestegen is in Zeeland is het aantal advocaten niet toegenomen. Dat heeft ermee te maken dat veel advocaten vanuit een groot kantoor zelfstandig verder gaan. Dat kan een eigen keuze zijn, zoals bij Lianne Bregonje, maar in de afgelopen jaren zijn er ook kantoren failliet gegaan of kleiner geworden. Advocaten staan dan voor de keuze. Of op zoek naar een ander (groot) kantoor of zelfstandig verder gaan.

Trend en tijdsgeest

Verder is het ook de tijdsgeest en de economische situatie die meespeelt bij de groei van het aantal advocatenkantoren. Want naast de juridische sector tonen de cijfers van het Bureau voor de Statistiek ook groei aan in andere bedrijfssectoren in Zeeland, zoals de financiële sector, de bouwsector en de distributiesector.