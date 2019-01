Deel dit artikel:













Waar is Harry? Zeeuwse kleuters weten het antwoord

Harry de kat is verdwaald en weet niet meer waar zijn huis is. Duizenden Zeeuwse kleuters horen deze week tijdens het voorleesontbijt het verhaal over de kat die met wat hulp van Vera de vlinder de weg naar huis probeert te vinden.

In de bioscoop in Vlissingen kwamen 600 kinderen bij elkaar om voorgelezen te worden. Diverse bekende - en minder bekende - Zeeuwen lazen uit het boek Een huis voor Harry van Leo Timmers. Burgemeest Bas van den Tillaar van Vlissingen vindt het belangrijk dat het voorleesontbijt ieder jaar gehouden wordt. "Op die manier draag je iets bij aan de ontwikkeling van kinderen." Voor het slapen gaan Twee kinderen uit zijn publiek vertellen enthousiast dat ze thuis ook worden voorgelezen. "Voor het slapen gaan leest papa of mama voor", vertelt Esmeralda. Mike is vooral fan van de verhalen over Buurman en Buurman. "Dat Buurman dan van de trap valt", lacht hij. De Nationale Voorleesdagen bestaat sinds 2004 en is een initiatief van Stichting Lezen.