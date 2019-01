RvS: Uithuiszetting Middelburgse MS-patiënt was terecht

Sluiting van de woning in Middelburg vanwege verdenking van drugshandel (foto: Omroep Zeeland)

De bewoner beweerde dat hij de wiet voor medicinale doeleinden gekweekt had, als zelfmedicatie voor MS. Hij beweerde met de wietbladen thee te zetten, maar daar gaan de gemeente, rechtbank en de Raad van State niet in mee.

Ruim 360 gram wiet

In het huurhuis aan de Granaat in Middelburg werd in de zomer van 2016 ruim 360 gram wiet gevonden. Voor eigen gebruik wordt het bezit van vijf gram wiet en het hebben van vijf wietplanten gedoogd.

In de woning werden ook rond de honderd kleine plastic zakjes, een digitaal weegschaaltje, een alarmpistool en een balletjespistool gevonden. Daarom werd de Middelburger verdacht van het dealen in softdrugs.

Grote hoeveelheid drugs

De Middelburgse burgemeester Harald Bergmann besloot daarom de woning voor drie maanden te sluiten. Dat is een maatregel die burgemeesters vaker nemen na de vondst van een grote hoeveelheid drugs en in geval van de verdenking van drugshandel. De man verbleef drie maanden lang op een camping in de omgeving.

De Middelburger maakte bezwaar tegen de uithuiszetting, omdat hij eerst een waarschuwing had moeten krijgen. Dat is echter pas gangbaar bij wietvondsten van minder dan twintig wietplanten en onder de dertig gram wiet. In zijn woning werd veel meer wiet gevonden, dus hoefde de gemeente niet eerst een waarschuwing te geven.

'Onbruikbaar wietafval'

Zelf beweerde hij dat er slechts veertien gram wiet was gevonden. De rest was volgens hem onbruikbaar wietafval. Dat blijkt echter niet te kloppen. Volgens de politie ging het om gedroogde wiet, die was verdeeld over meerdere kleine plastic zakjes en gereed was voor gebruik. Bovendien bleek uit onderzoek dat de wiet positief testte op de werkzame stof THC.

Voor de Raad van State weegt in het oordeel ook mee dat de overige attributen in de woning, zoals de weegschaal, de verpakkingsmaterialen en de illegale wapens, ook wijzen op 'ten minste enige professionaliteit ter zake van drugshandel'.

Bezwaren 'niet aannemelijk'

Al met al oordeelt de Raad van State dat de man zijn bezwaren tegen het besluit 'niet aannemelijk heeft gemaakt'. De uithuiszetting door gemeente was dus terecht, het hoger beroep dat de Middelburger had aangespannen is ongegrond en hij heeft dus geen recht op een schadevergoeding, is het eindoordeel van de Raad van State.

