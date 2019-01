'Nu kiezen ze voor mij als persoon en niet voor hét kantoor!'

Bregonje windt er geen doekjes om. "Dit is mijn kantoor en ik doe het op mijn manier!" Want dit is een wens die ze al jaren heeft. Ruim achttien jaar heeft ze gewerkt voor grotere advocatenkantoren.

Helemaal klaar mee

Daar was Lianne Bregonje helemaal klaar mee. "De manier van opstellen van brieven, langere lijnen. Als je bij grotere kantoren werkt dan moeten beslissingen langs vier of vijf mensen. Bijvoorbeeld als ik aan een cliënt een korting wil geven. Nu bepaal ik dat gewoon zelf."

"Dit is een one woman show. Ik ben Libre en ik vind het belangrijk dat mensen zich op hun gemak voelen. Dat ze een bepaalde laagdrempeligheid ervaren doordat ik de enige ben met wie ze contact hebben. En niet nog eens met een secretaresse of een boekhoudster. Dat vind ik mooi!"

'Mensen kiezen nu voor mij als persoon'

En daar komt voor Bregonje nog iets bij. "Mensen kiezen nu voor mij als persoon en niet voor hét kantoor!" En daarmee is de wens die Bregonje al jaren had nu eindelijk uit gekomen.

