Onduidelijkheid over aantal Zeeuwse televisiekilometers Scheldeprijs

De Scheldeprijs voert het wielerpeloton dit jaar nóg meer kilometers door onze provincie. Dat is bekendgemaakt bij de presentatie van de route van de Vlaamse wielerwedstrijd in Terneuzen. Over hoeveel van de ruim 130 Zeeuwse kilometers ook echt live in beeld komen, is twijfel. Maar in beeld komen is wel juist de reden voor de Provincie Zeeland om geld in de Scheldeprijs te steken.

Vorig jaar ging de Provincie een samenwerking van drie jaar aan met de Scheldeprijs, met Terneuzen als startplaats en het grootste gedeelte van de koers over Zeeuwse wegen. 'Beelden van Zeeland is waar we het voor doen' Probleem was dat het peloton op het moment dat de live-uitzending begon Zeeland al had verlaten. Dat moet nu anders. "We hebben dat ook duidelijk aangegeven", zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat van de Provincie Zeeland. "De beelden van Zeeland is waar we het voor doen." De Bat werd bij de bijeenkomst in Terneuzen dan ook verrast door een uitspraak van koersdirecteur Frank van Zitteren, die aangaf dat hij verwacht dat de live-uitzending "net na de bocht bij Bath" zou beginnen. In dat geval zou Zeeland weer buiten de boot vallen. Presentatie van de route van de Scheldeprijs in Terneuzen 'Al vanaf Veere' "Ik denk niet dat het klopt", reageert De Bat. "Wij hebben afgesproken dat de uitzending eerder begint en de combinatie met meer Zeeuwse kilometers zorgt ervoor dat er meer van Zeeland te zien zal zijn. Ik hoop al vanaf Veere." De Bat zal na de komende editie opnieuw evalueren met de organisatie van de Flanders Classics en als Zeeland er weer bekaaid vanaf komt zal een deel van de 35.000 euro die de Provincie in de Scheldeprijs steekt worden ingetrokken. De 107e editie van de Scheldeprijs wordt gereden op 10 april. Het parkoers van de 203 kilometer lange wedstrijd start net als vorig jaar in Terneuzen. Daarna gaan de wielrenners door de Westerscheldetunnel en rijden dan via Nieuwdorp, Middelburg, Veere, Noord-Beveland, Goes, Yerseke en Krabbendijke naar België. Officieuze WK voor sprinters De Scheldeprijs zit tussen Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in en wordt gezien als het officieuze WK voor sprinters. Bij de editie van vorig jaar werd de koers gewonnen door de Nederlander Fabio Jakobsen. Hij verschijnt waarschijnlijk op 10 april aan de start in Terneuzen om zijn titel te verdedigen. Zijn ploeg Deceuninck Quick-Step staat op de startlijst. De bekende Duitse sprinter André Greipel (Team Akrea) heeft zijn komst al toegezegd. Lees ook: Fabio Jakobsen wint Zeeuws getinte Scheldeprijs

