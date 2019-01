Isabelle Scherbeijn weet van aanpakken in een mannenwereld

Isabelle Scherbeijn is opgegroeid in een mannenwereld en ziet dat als een groot voordeel. "Ik ben opgegroeid met racemotoren en ik een tijd bij de marine gewerkt waar ik als enige vrouw op een schip zat. Dus dan leer je wel een beetje incasseren en je moet er wel voor open staan dat het soms wat grover is in de omgang."

Verschillende werktijden

Scherbeijn woont samen met haar man die een aantal horecazaken en buitensportbedrijven beheert. Hierdoor leiden ze een verschillend leven en zien elkaar weinig. "Mijn man staat wat later op, maar is ook veel later thuis. Bij mij gaat de wekker om 05.00 uur omdat ik aanwezig moet zijn bij een bouwproject. Toch gaat dat prima samen. Hij is al een aantal keer wezen kijken op het werk en vind het interessant wat ik doe. We kunnen er beiden goed mee leven", zegt Scherbeijn lachend.

Isabelle Scherbeijn in overleg met collega over het project langs de A16 in Dordrecht (foto: Omroep Zeeland)

Wat doet een omgevingsmanager? De omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de randzaken van een bouwproject, en zorgt ervoor dat het project op tijd en niet zonder al te veel klachten gerealiseerd kan worden. Als omgevingsmanager krijg je te maken met vergunningen, kabels en leidingen, verkeer, communicatie, stakeholders, archeologie, ecologie en explosieven.

Via Rijkswaterstaat is Scherbeijn het vak ingerold, want er bestaat nog geen opleiding voor omgevingsmanagement. "Het beroep is relatief nieuw en bestaat ongeveer 10 jaar," vertelt Scherbeijn. Ze vindt haar vak als omgevingsmanager erg leuk, maar wil dat niet haar hele leven blijven doen. "Het lijkt mij heel leuk om om mensen op te leiden voor omgevingsmanager, dus wie weet dat die opleiding er nog wel komt", aldus Scherbeijn.

