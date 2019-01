Greenpeace opnieuw in beroep tegen vergunning kerncentrale Borssele

Greenpeace: bezwaar tegen vergunning (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Greenpeace had dat al moeten gebeuren voor werd besloten werd de kerncentrale open te houden tot 2033. Wat de milieuorganisatie betreft gaat Borssele zo snel mogelijk dicht.

Onvoldoende gelegenheid voor inspraak

Bij de beslissing om de kerncentrale bij Borssele langer open te houden heeft de overheid het publiek onvoldoende gelegenheid gegeven voor inspraak. Dat heeft een Europese klachtencommissie vorig jaar oktober bepaald na een klacht van Greenpeace.

Volgens GreenPeace moet Nederland nog steeds een inspraakprocedure houden over de milieueffecten van het langer openhouden van de kerncentrale Borssele van 2013 tot 2033. Dat is volgens de milieuorganisatie nog steeds niet gebeurd, terwijl het besluit om de kerncentrale langer open te houden al in 2006 is genomen.

'Stop met aanmodderen'

"Greenpeace vindt dat er in de vergunning strengere voorwaarden moeten staan, omdat er veel veiliger alternatieven bestaan voor onze elektriciteitsvoorziening en om het klimaatprobleem aan te pakken", zegt Jan Haverkamp, kernenergiedeskundige bij Greenpeace. "Greenpeace roept de regering op te stoppen met doormodderen met deze oudste nog draaiende kernenergiereactor in de EU."

