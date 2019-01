Auto belandt tussen kunststof rijbaangeleiders

Ongeluk in Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Bij het ongeluk belandde een Fiat 500 tussen kunststof rijbaangeleiders, met een lekke band tot gevolg. Een andere auto zou ook betrokken zijn geweest bij het ongeluk.

In eerste instantie was er sprake van materiële schade. Later werd toch nog een ambulance opgeroepen, omdat een betrokkene pijnklachten had. Na onderzoek hoefde de gewonde niet meer mee naar het ziekenhuis.

De beschadigde auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd.