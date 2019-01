Woningen moeten energieneutraal worden, maar wie gaat dat betalen?

De Provincie Zeeland besloot eind december 7,7 euroton uit Den Haag door te sluizen naar de Stichting Energiek Zeeland. Marten Wiersma, een van de twee directeuren van de stichting, zegt over dit bedrag: "Het is natuurlijk wel veel geld, maar het is niet duur."

Digitaal platform

"Van dat geld gaan wij om te beginnen een digitaal platform bouwen waar woningeigenaren een maatwerkadvies kunnen laten maken om te testen hoe ze hun woning kunnen verduurzamen en energiezuiniger maken", aldus Wiersma.

Twee derde van de woningen in Zeeland, zo'n 120.000, is particulier bezit. Gezien dat aantal en het netwerk van adviseurs dat woningeigenaren kan bijstaan, vindt Wiersma het bedrag van 7,7 euroton gepast.

De rekening van de klimaatmaatregelen komt bij de burger te liggen. Die heeft al moeite genoeg om zijn nota's te betalen."" Mark Faasse, Zeeland Lokaal/Partij voor Zeeland

Mark Faasse, een bekende Zeeuwse makelaar en Statenlid voor Zeeland Lokaal, denkt daar heel anders over: "Dat geld gaat naar mensen die altijd heel goed weten waar ze de subsidiepotten kunnen aanspreken."

Wiersma vindt dat onzin. Hij is weliswaar oud-provinciebestuurder, maar hij ontkent zijn netwerk te hebben ingezet om de subsidie los te peuteren: "Zo werkt het niet. Als oud-gedeputeerde moet je vooral uit dat metier wegblijven en dat andere mensen laten doen."

'Burger weet best hoe het energiezuiniger kan'

Over het nut van een digitaal platform kan makelaar Faasse kort zijn. Er zijn al voldoende internetsites waar je advies over verduurzaming kunt inwinnen. "Ik denk dat de burger best weet hoe hij zijn huis energiezuiniger kan maken."

Zeeland Lokaal, dat voor de Statenverkiezingen van maart een lijstverbinding is aangegaan met de Partij voor Zeeland, vindt dat de ambities op het gebied van verduurzaming veel te hoog liggen.

Kortetermijndoelen

"We zien dat mensen die vast het hart op de goede plaats hebben elkaar overbieden met ambities. Er moet steeds meer bij. Probeer eerst maar eens de kortetermijndoelen te halen. Dat is al moeilijk genoeg", vindt Faasse.

Mark Faasse van Zeeland Lokaal over energietransitie

Het Statenlid denkt dat de gewone man uiteindelijk opdraait voor de kosten van de verduurzaming: "De rekening van de klimaatmaatregelen komt bij de burger te liggen. Die heeft al moeite genoeg om zijn nota's te betalen."

Doorberekening voor de verkiezingen

In heel Nederland leven veel vragen over de financiële gevolgen van het ontwerp-klimaatakkoord dat in Den Haag op tafel ligt. Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving lieten dinsdag weten op 13 maart, dus een week voor de Provinciale Statenverkiezingen, te komen met een doorberekening van dit ontwerp-klimaatakkoord. Oppositiepartijen hadden hierop aangedrongen.

Maar ook binnen de regeringscoalitie zorgt het akkoord voor veel spanningen. Na de verkiezingen van 20 maart zou de coalitie haar meerderheid in de Eerste Kamer kwijt kunnen raken en dan voor goedkeuring van haar plannen afhankelijk worden van de oppositie.