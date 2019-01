Vrouw na aanval pitbulls: 'Ik dacht dat ze mijn hond zouden vermoorden'

Thuis in Meliskerke proberen hond Mischa en baasje Annetta Poppe te herstellen van de aanval. Poppe heeft een flinke bijtwond in haar hand, maar vooral Mischa is er slecht aan toe. De hond heeft meerdere hechtingen in haar hals en op haar rug. Haar oor moest zelfs geopereerd worden na het incident.

"Naar omstandigheden gaat het gelukkig goed. Ze hijgt veel en heeft last braakneigingen, maar ze leeft nog", vertelt Poppe, "Volgens de dierenarts zal het zo'n drie weken duren voor de wonden hersteld zijn en moeten we afwachten wat het psychisch met de hond doet."

Spelende honden

Mischa speelt volgens haar baasje dolgraag met andere honden en keek daarom enthousiast toe hoe de groep pitbulls met stokken aan het spelen was op het strand. Toen Mischa zich voorzichtig ietsje dichter richting de groep bewoog, zag Poppe daar in eerste instantie geen gevaar in. Omdat de honden losliepen ging ze ervan uit dat ze in staat zouden zijn met andere dieren om te kunnen gaan.

Ik dacht dat ze haar zouden vermoorden." Annetta Poppe

Uit het niets opende de groep de aanval op Mischa en haar baasje. Er ontstond een hectische situatie waarbij iedereen uiteindelijk in de zee belandde. De honden luisterden niet naar het geroep van de man en vrouw met wie ze op pad waren en ook Poppe kon Mischa niet redden uit de greep van de pitbulls. "Ik dacht dat ze haar zouden vermoorden, dat riep ik ook de hele tijd", aldus Poppe.

Toen Poppe een van de honden weg probeerde te schoppen van Mischa riep de vrouw dat ze dat niet mocht doen. De man pakte Mischa uiteindelijk op, Poppe vermoedt om aan zijn honden te laten zien dat het zijn prooi was en om haar dus te beschermen.

Hond Mischa heeft flinke verwondingen na de aanval van een groep pitbulls (foto: Omroep Zeeland)

Door het op een rennen richting de auto te zetten wisten ze te ontkomen. Een van de pitbulls achtervolgde hen nog tot de duinovergang. Daarna heeft Poppe niets meer vernomen van de honden en hun eigenaren.

Tips gevraagd

Poppe heeft aangifte gedaan. Het gaat vermoedelijk om vier gevlekte Amerikaanse pitbulls waarvan er een Nina heet. De man droeg een zwarte jas en zwarte muts en heeft kortgeschoren haar of een kaal hoofd. De vrouw is lang en slank en heeft halflang blond haar, ze droeg een lichte jas. Beiden hebben een Vlaams accent. De politie vraagt mensen met tips zich te melden.

