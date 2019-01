Robots een weekje op bezoek bij woningcorporatie

Een iPad op wielen die misschien wel in de toekomst huurders kan helpen. (foto: Omroep Zeeland)

Kennismaking

De werknemers van Zeeuwland maken deze week voor het eerst kennis met de robots. Ze krijgen workshops om te kijken waar robots allemaal voor kunnen worden ingezet. Een van de werknemers Annegien Schonis tweet: "Meet Pepper. Onze nieuwe collega voor een week. Pepper praat wel veel, danst graag en heeft een aanstekelijke lach. Woensdag tussen 14-16uur kantoor Zeeuwland in Zierikzee kan je Pepper ook ontmoeten."

Werknemers Zeeuwland op de foto met robot Pepper (foto: Omroep Zeeland)

Pepper

Robots zoals Pepper worden nu nog vooral ingezet voor ontvangst in de horeca, of in de zorg. Afgelopen jaar werd hij als test ingezet op verpleegafdeling in een ziekenhuis in Schiedam. Pepper stelde vooral vragen over de opname van de patiënt. In Zierikzee wordt de robot gebruikt voor de ontvangst van de gasten, maar wie weet wordt hij in de toekomst wel een nieuwe werknemer.

Toekomst

De robots zijn nu nog in de testfase, maar directeur Marco van der Wel wil in de toekomst wel gebruik van hen gaan maken. "Qua dienstverlening is het gebruik van robots een stuk efficiënter. Een robot kan de hele dag voor alle vragen beschikbaar zijn, terwijl een werknemer eerst zich van kantoor naar de woning moet verplaatsen, nog niet weet wat het probleem is, en niet de hele dag op een woning aanwezig kan zijn."

Pepper helpt bij de ontvangst van de innovatieweek (foto: Omroep Zeeland)