Irakese asielzoeker mag toch bij zijn vriend in Middelburg blijven

Richard en Rian (foto: Omroep Zeeland)

Richard Boone kreeg vanmiddag via zijn advocaat het bericht dat zijn vriend Rian in Nederland mag blijven. De IND heeft Richard en Rian vorige week los van elkaar geïnterviewd in Ter Apel. Daaruit is geconcludeerd dat Rian inderdaad homo is en in Middelburg mag blijven wonen.

In levensgevaar in Irak

Vorig jaar was Rian de moed nog in de schoenen gezakt. Sinds 2015 probeerde hij asiel in Nederland te krijgen op basis van zijn homoseksuele geaardheid. Hij zei in Irak in levensgevaar te zijn, omdat zijn vader en broer hem willen vermoorden vanwege zijn voorkeur voor mannen. Hij zou daarvoor al een keer in elkaar geslagen te zijn. Eerdere pogingen waren kennelijk niet overtuigend genoeg, want volgens het IND wist Rian niet overtuigend genoeg 'het proces van bewustwording en zelfacceptatie van het homo-zijn' aan te tonen.

Boone liet vorig jaar nog weten dat zijn verklaring en die van zijn familie, vrienden en medewerkers van het asielzoekerscentrum naar zijn mening achteloos van tafel werden geschoven door de IND.

Lees ook: