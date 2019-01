Rumoerige discussie over de toekomst Nollebos

De gemeente hield de informatieavond in de Lasloods in Vlissingen over de toekomst van het Nollebos en het naastgelegen Westduinpark. In het verleden hebben grootschalige plannen voor 240 vakantiehuisjes, een hotel en een wellnesscentrum tot veel emotie geleid. Tegenstanders waren bang dat het Nollebos en het Westduinpark verloren zouden gaan als wandel- en recreatiegebied voor de Vlissingers

Zoekgebied

Wethouder Rens Reijnierse (50PLUS) deed zijn best, de honderden aanwezigen ervan te overtuigen dat die grootschalige plannen al lang van tafel zijn. Wel mogen de twee recreatie-ondernemers in het gebied, Saunapark Swaenenburgh en horecagelegenheid De Kanovijver, hun gedateerde gebouwen vernieuwen. De zaal liet merken bang te zijn, dat die vernieuwing toch uitdraait op bebouwing van het Nollebos en het Westduinpark.