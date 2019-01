Terneuzen bouwt de meeste nieuwe woningen

Groei woningvoorraad blijft achter (foto: Omroep Zeeland)

Maar in verhouding tot de totale woningvoorraad doen Reimerswaal (1,3 procent groei), Goes (1,1 procent) en Tholen (1,0 procent) het beter dan Terneuzen.

Zeeland als geheel blijft achter bij de rest van Nederland. De groei van het aantal woningen in heel Nederland is 0,9 procent, in Zeeland gemiddeld 0,7 procent. Dat wil zeggen dat er 1.247 woningen bij zijn gekomen in één jaar tijd.

Vlissingen

Goes (193) en Middelburg (147) komen qua groei direct achter de Terneuzen. Gezien zijn omvang hoort ook Vlissingen in dit rijtje thuis. En de Scheldestad maakte in 2017 nog een belangrijke groei, de sterkste zelfs van Zeeland, maar is dit keer met zes nieuwe huizen de hekkensluiter van de provincie.

De genoemde cijfers betreffen de groei van het woningbestand, dus de gesloopte woningen zijn ervan afgetrokken. En het is niet alleen nieuwbouw, want de tot woning verbouwde bedrijfspanden zijn erbij opgeteld.

Nederland

In 2018 werden in heel Nederland bijna 66.000 nieuwbouwwoningen gebouwd. Dat is bijna vijf procent meer dan in 2017 en het hoogste aantal na 2009. Met deze nieuwbouw groeide de totale woningvoorraad met 0,9 procent. In Diemen nam de woningvoorraad door nieuwbouw met bijna vijf procent het sterkst toe.