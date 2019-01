Zeeland wordt wakker: nieuwe woningen Terneuzen, robot en Nollebos

Groei woningvoorraad blijft achter (foto: Omroep Zeeland)

In één jaar tijd zijn in Terneuzen er per saldo 235 nieuwe woningen bij gekomen. Daarmee is het de sterkst groeiende gemeente van Zeeland. Dat blijkt uit woningbouwcijfers van het CBS over 2018.

Robots bij woningcorporatie

De werknemers van woningcorporatie Zeeuwland maken deze week kennis met robot Pepper. Hij praat veel, danst graag en heeft een aanstekelijke lach. En uiteindelijk moet de robot de hele dag beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden.

Nollebos

Een informatieavond van de gemeente Vlissingen over het Nollebos is uitgelopen op een rumoerige discussie met honderden tegenstanders in de zaal. Die zijn nog steeds bang voor grootschalige bebouwing van het Nollebos.

Hond en baasje nauwelijks van schrik bekomen

Annetta Poppe uit Meliskerke en haar hond Mischa zijn nog maar nauwelijks van de schrik bekomen. Het ging helemaal mis toen Mischa maandagmiddag wilde meespelen met vier pitbulls op het strand in Zoutelande. De eigenaren van de agressieve honden zijn nog altijd spoorloos.

Weer

Er zijn vandaag wolkenvelden en vanmiddag kan een lokale winterse bui vallen. Er is maar weinig wind en de temperaturen komen een paar graden boven het vriespunt uit.