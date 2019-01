Altijd al willen weten hoe jij eruit zou zien in de Gouden Eeuw? Dit is je kans!

Van Balen is een groot liefhebber van kunst en dan met name van kunst uit de Gouden Eeuw. Ze is vooral gefascineerd door de oude Hollandse meesters, zoals bijvoorbeeld Rembrandt en Vermeer. Het leek haar daarom leuk om mensen te portretteren in kleding in die stijl, maar dan wel met een knipoog naar het heden.

the Marquise (foto: Annika van Balen fotografie)

Van Balen maakte daarvoor ook al regelmatig portretten van mensen, maar door haar fascinatie voor schilderijen uit de Gouden Eeuw, is het idee ontstaan om mensen ook op deze bijzondere manier te fotograferen. "Ik heb uiteindelijk een oproep gedaan via Facebook en daar werd door veel mensen enthousiast op gereageerd. Inmiddels heb ik al meerdere mensen geportretteerd en de reacties zijn erg positief."

Het bekende licht van Rembrandt vind ik erg mooi. Daar ben ik door gefascineerd. " Annika van Balen - fotograaf

Licht van de oude meesters

Hierbij maakt ze, net zoals de schilders uit die tijd, alleen maar gebruik van daglicht. Van Balen: "Het bekende licht van Rembrandt vind ik erg mooi. Daar ben ik door gefascineerd. En ik probeer dat na te bootsen met de foto's die ik maak voor m'n kunstproject. Ik gebruik gordijnen als een soort softbox. Een voordeel is dat ik niet met lampen hoef te sjouwen."

Timekeeper (foto: Annika van Balen fotografie)

Het is de bedoeling dat de foto's uiteindelijk worden geëxposeerd. Van Balen: "Het is alleen nog niet duidelijk wanneer. Ik ben samen met een collega in gesprek met de gemeente Middelburg om te kijken of leegstaande panden in het centrum van Middelburg gebruikt kunnen worden als expositieruimte."

Zelf ook aan geloven

Als je dan als verslaggever een reportage maakt over zo'n kunstproject, dan moet je er natuurlijk zelf ook aan geloven. Dit is hoe verslaggever Eric Holm eruit zou zien als hij in de Gouden Eeuw zou leven, mét microfoon als de eigentijdse knipoog.

Dit is hoe verslaggever Eric Holm eruit zou zien in de Gouden Eeuw (foto: Annika van Balen fotografie)