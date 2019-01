Krabbendijkse scholen gooien lesroosters om voor schaatspret

Kinderen hebben pret op de ijsbaan in Krabbendijke (foto: Omroep Zeeland)

IJsbaan Krabbendijke

Het kon nog net voor de dooi. "Anders is alle moeite vergeefs geweest, maar we willen toch dat de kinderen een klein beetje ijspret kunnen hebben", zegt ijsmeester John Butijn. "Het is geen topbaan, maar we gaan wel gewoon open. Het is zeker verantwoord en er ligt voldoende ijs."

De ijsbaan ligt helemaal vast op het asfalt. "We hebben het water er vanonder laten lopen, zodat we op een heel dun ijslaagje toch kunnen schaatsen. Dan heeft de dooi er ook wat minder vat op en kunnen we toch schaatsen."

Alles wat we kunnen, zullen we eruit halen

"Zolang de veiligheid het toelaat is onze regel", legt Butijn uit. "Alles wat we kunnen, zullen we eruit halen. Misschien wordt het baantje wat kleiner, omdat we stukken moeten afzetten. Mensen willen toch nog die ene dag heel even op het ijs staan. Vandaar dat iedereen enthousiast is."