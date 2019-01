Deel dit artikel:













Jongen (18) aangehouden voor serie branden in Goes

Een 18-jarige jongen uit Goes is aangehouden op verdenking van een aantal branden in Goes. In 2018 waren er diverse branden in schuurtjes en vuilcontainers. Ook stonden er in de Buys Ballotstraat en de Beethovenlaan woningen in de brand.