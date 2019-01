Politie: tien 'hele serieuze' tips over betalingen met vals geld

Opsporing Verzocht geeft beelden vrij van mannen die met vals geld betaalden (foto: Opsporing Verzocht)

Een politiewoordvoerder laat weten dat het gaat om 'hele serieuze' tips en dat ze hopen dat de zaak snel wordt opgelost.

De mannen werden vastgelegd door bewakingscamera's. De zaak kwam naar voren nadat een medewerker van een supermarkt in Kamperland een briefje van vijftig euro ter controle door de scanner haalde. Hij zag dat er iets mis was. De klant werd geconfronteerd en zei dat hij het geld heeft ontvangen via Marktplaats.

Bij supermarkten in Domburg, Bruinisse en Burgh-Haamstede werd op dezelfde dag ook met vals geld betaald. Drie dagen later gebeurde hetzelfde in Terneuzen. Ook winkels in Yerseke en Middelburg werden slachtoffer van de betalingen met vals geld.

