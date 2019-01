Goes houdt 1 miljoen over op de zorg, hoe kan dat?

André van der Reest (SGP), wethouder zorg Goes (foto: Omroep Zeeland)

Eén miljoen euro over op de zorg, hoe kan dat?

"Het ene jaar houd je over en het andere jaar kom je tekort. nu hebben we een jaar dat we wat overhouden."

Hebben mensen in Goes minder zorg gekregen, bent u te spaarzaam geweest?

"Nee, de zorgvragen die mensen gedaan hebben en die pasten binnen de regels, die zorg is verstrekt.We proberen de kosten wel binnen de perken te houden, maar het is niet zo dat mensen die recht hadden op den vergoeding, die niet gekregen hebben. dat is niet zo."

Er is veel bezuinigd op de zorg. Er komt veel minder geld van het rijk naar de gemeenten. En u houdt één miljoen euro over.

"In het verleden hebben we jaar op jaar op jaar extra middelen toegevoegd. Er is al heel veel extra geld in de begroting gestopt.

U heeft uit eigen zak veel geld op toegelegd, maar dat bleek niet allemaal nodig te zijn?

"Ja, dat klopt. en volgend jaar hebben we die misschien wel nodig."

Die miljoen gaat u die nu uitgeven aan iets anders, aan lantaarnpalen, wegen of scholen?

"We hebben een spaarpotje voor de zorg. Middelen die we het ene jaar over houden, die gaan in het spaarpotje. Als we volgend jaar tekort komen, dan halen dat uit het spaarpotje. Het blijft dus beschikbaar voor mensen met een zorgvraag."