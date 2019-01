Militairen en politie oefenen bij de kerncentrale op terroristische aanslag

Volgens de politie is het voor het eerst er samen met het leger zo'n oefening wordt gehouden. Mireille Aalders van de politie zegt daarover: "We spreken allebei een verschillende taal. De politie komt heel veel met burgers in aanraking en Defensie niet. We willen met deze oefening kijken of we elkaars taal gaan spreken."

Opdringerige journalisten

De oefening duurde heel de dag. De ingang van de centrale aan de Zeedijk was hermetisch afgesloten. Met grote betonnen 'legoblokken' was een soort corridor neergezet waarbij alle wagens en personen werden gecontroleerd door mannen en vrouwen met kogelvrije vesten en geweren. De bewakers van de centrale werden geconfronteerd met opdringerige journalisten die het terrein op renden, en verdachte personen in auto's die werden gefouilleerd en geboeid.